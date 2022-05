Morgane CARLIER

Après avoir obtenu avec mention mon Diplôme des Métiers d'Art (DMA) Cinéma d'animation, j'ai étudié l'illustration et le design graphique à la Birmingham Institut of Art and Design (BIAD). Je suis aujourd'hui graphiste et illustratrice en freelance basée sur Lille. Mon site d'illustration personnelle : http://morganeca.ultra-book.com/ pour vous ravir les yeux et satisfaire, selon vos attentes, votre soif d'inspiration et de créativité.



Mes compétences :

Illustrator

Indesign et Photoshop

Flash

Commercial

Communication

Conception

marketing

identité visuelle

graphisme

illustration

audiovisuel