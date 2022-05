Titulaire d'un BTS MUC, je suis actuellement à la recherche d'un poste en Alternance afin de pouvoir réaliser un Bachelor Marketing, Commerce et Négociation.



Agroalimentaire, Textile, Luxe, quel que soit votre secteur d'activité, je saurais m'intégrer et réaliser les missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Ecoute

Formation professionnelle

Vente directe

Coaching d'équipe

Pédagogie

Dynamisme