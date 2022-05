Marie COTTET

J'arrive de la region toulousaine où j'ai exercé en liberal pendant 32ans et j'ai pris mes fonctions à la mutualité de mont-de-marsan en qualité de chirurgien -dentiste.

C'est un exercice tout à fait différent et comme tout bon libéral qui se respecte ,j'avais des à priori sur les mutuelles mais j'ai trouvé un cadre de travail tout à fait excellent,une charte de qualité que l'on ne retrouve pas forcément dans certains cabinets liberaux ! le respect de la chaine de sterilisation est parfaite,et il est agréable d'avoir un secrétariat et une assistante en même temps,donc gain de temps,et on peut se concentrer uniquement sur le travail



Mes compétences :

Gentillesse

Résilience