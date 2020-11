Marie COUEPEL

"Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur" . (Louis Lavelle)



Après avoir travaillé plusieurs années dans le notariat, je suis Responsable des Ressources Humaines et co-dirigeante d'une PME en agro alimentaire depuis 1993.

Souvent sollicitée dans mon environnement professionnel pour des accompagnements individuels, je me suis interrogée sur ma légitimité. J'ai ainsi fait le choix d'enrichir mon expérience terrain d'une formation universitaire "Coaching professionnel et pratiques de l'accompagnement".



J'accompagne décideurs, managers et professions libérales dans les problématiques qui font leur quotidien : Management, Communication interpersonnelle, Estime de soi, Cohésion de groupe...



Ma motivation est de vous offrir un espace de parole, d'écoute active, un endroit où vous pouvez devenir observateur de votre vie professionnelle, prendre du recul, être en confiance et ... devenir ce que vous êtes.

Nos ressources sont parfois abîmées, mises en veille, fatiguées ou recouvertes du poids des responsabilités et parfois de solitude face à la décision. AMC Ressources vous propose de vous accompagner pour vous reconnecter à vos ressources, les retrouver et leur donner un nouveau souffle.



Attachée au résultat et orientée solution, cet accompagnement est encadré par un contrat contenant des objectifs définis et des indicateurs de réussite.



Grilles de lecture : Analyse transactionnelle, Pratiques narratives, PNL, Elément humain et ... créativité du coach.



Pour vous garantir un accompagnement éthique et sécurisé, j'analyse mes pratiques en supervision.





Mes compétences :

Management

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement

Gestion du stress

Coaching professionnel

Ecoute