Blandine CLERE

Psychologue du travail et Formatrice, j'interviens auprès des organisations et des particuliers dans le domaine de la Santé au travail et le maintien d'une organisation du travail favorable à l'épanouissement des salariés. La performance de l'entreprise est compatible avec coopération, bien-être et sens du travail bien fait des équipes. Alors parlons-en!



Accompagnement collectif et individuel :

- Consultation individuelle

- Intervention en clinique du travail au sein des organisations

- Prévention des risques psychosociaux

- Formation- action inter et intra entreprises

- Groupe d’analyse de pratiques

- Cercle d’échange collectif



www.dusensautravail.fr en construction



Par ailleurs, ma curiosité et mon goût pour multiplier les approches diverses et proposer un large panel d'outils et de moyen de comprendre et aider l'Homme, je continue à me former régulièrement.



Je guide aussi un magnifique programme pour les femmes : "Coming Into your Own"



