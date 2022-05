Marie COURALET-GONNET

Avec mon parcours de 18 ans comme ingénieur en industrie, et l’expérience de 2 burnouts, je me suis tournée vers la sophrologie (cursus de 2 ans).



Cette méthode très complète utilise des techniques pour parvenir à un mieux-être général, un meilleur équilibre psychique et corporel. Elle se pratique généralement assis sur une chaise ou debout, en posture statique ou en mouvement.

Il n’y a pas de contre indications physiques : les exercices peuvent être adaptés à l'état de forme de chacun.

Par les pratiques, on se reconnecte à son corps, on en reprend conscience. Puis, en état de veille modifié, on fait vivre à son corps des expériences en essayant de générer du positif (calme, détente, relâchement musculaire, ou au contraire énergie, confiance, etc.). Par la pratique régulière - chez soi, au travail, en autonomie - on apprend à se reconditionner, à se remettre dans cet état positif le plus régulièrement possible.



Elle s'intègre particulièrement bien à un programme de QVT.



En plus de mes séances à la LIGUE CONTRE LE CANCER, j'interviens en :

- séances individuelles (domicile ou cabinet)

- séances collectives (lieu de travail, salles associatives, ...).



Mes spécialisations et formateurs

- Burnout : Florence Parot - Directrice de la Sophrology Academy & fondatrice de la Bulle de Repos, Centre de Gestion et de Prévention du Burnout situé dans la Creuse

- RPS : Lydia Letondeur - psychologue du travail et sophrologue

- Sommeil : Caroline Rome - Sophrologue rattachée au centre du sommeil de l'Hôtel-Dieu Paris

- Sport : Eric Medaets - kiné, sophrologue du sport et entraîneur mental de sportifs de haut niveau

- Sophrologie Ludique (R) : Ricardo Lopez et Claudia Sanchez - Formés à l'université de sophrologie caycédienne de Bogota par Alfonso Caycédo

- Sophrologie & cancer : Hélène Jacqueline - IDE et sophrologue à La Ligue contre le Cancer et à la clinique du Parc à Caen en soins de support

- Sophrologie et céphalées : Sophie Lebreton - neuropsychologue et sophrologue FEPS



Mes compétences :

Accompagnement

Ecoute

Industrie pharmaceutique

Ingénieur

Relationnel

sens du relationnel