Marie COURTOIS

Forte d'une expérience de plus de cinq années passées à répondre aux attentes de clients internes comme externes à l'entreprise, je dispose aujourd'hui d'un réel savoir-faire pour apporter ma plus value aux opérations à valeurs ajoutées du monde des affaires.

Résolument tournée vers l'opérationnel, j'aime comprendre et évaluer les enjeux terrains pour favoriser l'accomplissement de projets nationaux comme internationaux, à tous niveaux décisionnels.

Aisance rédactionnelle, veille, flexibilité et solutions alternatives sont les maîtres mots en matière de droit.

Curieuse de nature, j'aime les matières pluridisciplinaires et évolutives.



Mes compétences :

Conseil

Contentieux

Douane

Douane import

Droit

Droit aérien

Droit des affaires

Droit des sociétés

Droit du transport

Droit immobilier

Droit maritime

Export

Immobilier

Import

Import Export

Juridique

juriste

Juriste droit des affaires

LITIGES

Logistique

Négociation

Support

Technique

Technique contractuelle

Transport

Veille