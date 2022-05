Diplômée depuis juillet 2014, après de multiples expériences professionnelles, dont de très belles années en court séjour gériatrique et soins palliatifs, je me suis laissée porter dans l'aventure libérale, à travers des soins à domicile, au plus prêt des patients qui me sont confiés. Associée depuis juin 2018, nous avons créé notre cabinet infirmier au sein de la Maison Médicale "la Présence", dans le 3e arrondissement de Lyon.



Mes compétences :

Relationnel

Organisation

Réactivité