Marie DA COSTA

Jen dispose de compétence en marketing et négoce.



Après avoir obtenu mon bac technique ; j'ai passé deux années à la facultées des sciences juridiques de l'université de Dakar.

J'ai travaillé pendant deux ans ; comme assistante juridique dans un grand cabinet d'Avocats associés. J'ai décidé de suivre des cours de Marketing dans une grande Institut Commerciale ;au sortir de cet Institut ; j'ai eu à travailler dans une grande société multinationale française comme Agent Commercial ; au bout de trois années j'ai intégré une grande firme de produits lairiers comme Chef des Vente et depuis quelques années je suis entrée dans le monde de la Sécurité et du Gardiennage comme Responsable Commerciale ; une expérience très enrichissante différente de tout ce que je faisais jusque la. Et ; il y'a quelque mois je me suis lancer dans un nouveau défi, accompagner, une Agence de Sécurité et de Gardiennage qui vient juste de faire ses premiers pas dans le secteur, et nous nous retrouvons face à un environnement conflictuel très rigoureux et nous devons gérer... chose pas facile ! je me donne deux années à développer cette nouvelle sociétés pour aller vers de nouveaux challenges car je voudrais me lancer dans la création de ma propre entreprise !



Mes compétences :

Négoce

Rigueur

Sens des responsabilités