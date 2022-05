Marie DALLE

Marie, 19 ans, française, étudiante en direction

artistique pour la mode à Londres. Je suis à la recherche d’un stage sous convention dans l’industrie de la mode. Je suis une passionnée, engagée auprès de diverses associations. Créative, mes inspirations sont nombreuses. Motivée et curieuse, j’ai soif d’apprendre et m’engage complètement dans mon travail. Vive d’esprit, j’analyse et apprend rapidement.



Mes compétences :

Projection Mapping

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Design graphique

Adobe Photoshop

Ecriture

Illustration

Stylisme

Microsoft Office

HTML

Dessin technique

Photographie

Unity 3D

Adobe Premiere