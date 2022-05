Marie DALLE

Née le 17/06/83

Titulaire du permis B et

en possession d'un véhicule personnel



Depuis septembre 2007:

Conseiller Professionnels chez HSBC France



FORMATION

2004-2006

Master Finance à la Faculté Libre de Sciences Economiques Gestion à Lille

2001-2004

Ecole de Gestion et de Commerce de Lille - Groupe Cépreco – CCI Lille

2001

Baccalauréat Littéraire



STAGES



Banque HSBC

Novembre 2005 - Mai 2006

Suivi des dossiers de crédit

Préparation et assistance lors des rendez vous commeciaux

Apprentissage des outils bancaires



Achats

Pic Wic Janvier – Juin 2005

Jouets / Activités manuelles

Participation aux achats

Prise en charge des catalogues Pâques et Eté

(Mise en page, demande visuels, publipostage, contrats)

Relations fournisseurs, prise en charge et suivi des commandes



Gestion / Marketing

SCP A2M

Mars - Juin 2004

Agent Renault

Prise en charge de toute la communication du Garage Renault

Création et envoi de mailings

Elaboration d’un logo pour la location de véhicules LOCADALLE

Remise à jour de la base clients

Saisie comptable (achats, ventes, banque) sur CEGID

Gestion des impayés



Comptabilité / Achats

Aigle – Helly Hensen

A l’Usine de Roubaix

Janvier – Mars 2004

Vente textile

Participation aux achats

Apprentissage de la gestion d’une PME (salaires, charges sociales)

Saisie comptable sur Sage 30

Participation à l’élaboration du bilan 2003



Serveuse aux Etats Unis (MN)

Grand View Lodge

Juillet – Octobre 2004

Club de vacances

Accueil et prise en charge des vacanciers lors des repas

Prise des commandes et service



Gestion / Achats

CONNEXION

Mars – Mai 2004

Magasin d’électroménager/ son/ hifi, à Tourcoing

Gestion des stocks et des écarts lors de l’inventaire

Participation aux achats du brun

Propositions merchandising pour la réorganisation du magasin

Veille concurrentielle active et passive



Vente

JULES à Roncq

Mai 2002

Vente textile masculin

Conseil et prise en charge des clients

Mise en rayon des colis tous les matins

Encaissements





EMPLOIS SAISONNIERS



Vente

EUROSAT à Croix Août 2001

Vente par téléphone de systèmes de filtration

Formation permettant d’acquérir différents arguments de vente



Manutentionnaire

DIRAMODE à Neuville en Ferrain Juillet 2001

Apprentissage du travail en équipe

Etiquetage

Rangement



Vente

PARTNERS à Paris

Juillet 2000

Vente à domicile de produits pour la maison

Mise en pratique d’un bon relationnel et d’arguments de vente



DIVERS

Langues secondaires :

anglais TOEIC 655 ( lu, écrit, parlé – niveau scolaire),

espagnol (niveau moyen) et allemand (niveau débutant)

Informatique:

Titulaire du PCIE (Passeport de Compétences Informatiques Européen)

Word, Excel, Power Point, Access, Internet, Sage, Europlus, SAP46

Centres d’intérêts : Lecture, balades, mode