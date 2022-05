Marie DAMIAN

Bonjour,



Vous recherchez une personne de confiance qui sache découvrir pour vous le bien qui vous fera rêver....



Mes clients apprécient la rigueur et la perspicacité dont je fais preuve afin de remplir efficacement ma mission.



Vous n'êtes pas sur place ou vous n'avez pas de temps à consacrer à votre recherche immobilière sur la région lyonnaise, le sud de Lyon, et les environs de Vienne.



Mon offre: une recherche sur mesure: je sélectionne pour vous les biens au plus près de vos critères, je visite pour vous, j'établis des comptes rendus photos détaillés de chaque visite, et vous ne vous déplacez que quand le bien vous intéresse.



Mon principal atout: vous faire gagner du temps, et donc de l'argent, puisque le temps c'est de l'argent....



Mon but: votre satisfaction



A la différence des agences immobilières classiques nous n'avons pas de biens à vendre, et donc pas de biens à placer. Nous recherchons pour vous sur tous les supports disponibles (notaires, particuliers, agences, régies, annonces hors marché). Notre mission ne s'arrête que quand elle est accomplie.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou à consulter mon site internet:





Mes compétences :

Recherches de biens immobiliers

Conseils en immobilier

Négociation immobilière