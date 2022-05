Marie DAMIEN

Je suis une jeune femme motivée, sérieuse et souriante.

D'ici fin 2015, je serais diplômée d'un niveau Bac+3 dans les domaines des ressources humaines et de la gestion administrative.

J'ai pu gagner de l'expérience et connaître le monde du travail grâce à l'alternance.

De part, mon envie de voyager et de m'améliorer dans les langues je suis ouverte à toute propositions pour travailler dans un pays anglophone ou en Asie (et plus particulièrement le Japon).



Mes compétences :

Microsoft Office

Linux

Microsoft Windows

Google Drive

EBP Gestion commerciale

Ressources humaines

Facturation