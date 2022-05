Marie DAMOUR

Je souhaite, développer mon expérience dans le domaine du commerce, dans la région de Lyon.



Les secteurs de la gastronomie, des vins et spiritueux m'intéressent particulièrement.

Auparavant Conseillère de Vente au Printemps du Goût à Paris, mettre en avant le savoir-faire des producteurs français m'a donné l'envie de poursuivre dans ce secteur qui me passionne.

Lyon étant l'une des villes en France représentant au mieux la gastronomie Française, je souhaiterais enrichir mon expérience dans cette ville.



Dynamique, polyvalente et persévérante voilà les trois qualités qui font de moi une personne motivée.



Mon aisance relationnelle et ma rigueur sont des avantages indéniables pour la réussite des missions que vous me confierez.



Donc, si vous voulez quelqu'un de dynamique, souriant et en soif d'apprendre; que vous n'avez rien contre l'accident chantant du Sud-Ouest, alors n'hésitez pas à me contacter.



damourmarie65@gmail.com



Mes compétences :

Fidélisation client

Gestion des stocks

Prospection de clients

Microsoft Office

Service client

Retail marketing

Cegid

Lectra

Gastronomie

Modélisme