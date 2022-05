Après un parcours professionnel de près de 20 ans en région parisienne, au sein de PME et multinationales, je me suis installée dans le sud Finistère afin d'y rejoindre mon compagnon, entrepreneur local.



Mes compétences :

Logistique

Gestion des stocks et approvisionnement

Formation En Logistique

Assistanat de direction

Soutien Scolaire