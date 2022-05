Marie-Danielle FOREST

Bonjour,

Ma carrière se déroule comme prévue à mes 20 ans.

Sortir en s'élevant d'expériences en connaissances jusqu'à arriver aux limites d'elles.

Et toujours recommencer à s'enrichir, assimiler et communiquer à d'autres mon savoir-être et savoir-faire, si possible dans les meilleures conditions.

Aller vers d'autres plus "ferus" que moi, essayer de comprendre leur démarche et continuer mon chemin avec eux si nécessaire.

Chercheuse tenace, acceptant les critiques et modifiant parfois mon parcours.



Merci de me lire, déjà.