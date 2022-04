Depuis quatre ans en immersion totale à Londres, pour l'implantation et développement de l'antenne anglaise "Webpopulation Ltd", agence digitale de Conception et de Développement web, spécialiste de toute la chaine E-commerce.



Solide expérience en Management, Commerce, et Communication.

Très bon relationnel, autonome, entreprenant, optimiste et persévérant.



Fonction :

Chargé de l'implantation de l'antenne anglaise et de la gestion des opérations pour les bureaux UK, Responsable de l'hébergement web, du développement commercial et de la gestion de projets à forte valeur ajoutée.



Je souhaite partager mes compétences et mon expérience au service d'un acteur majeur du digital.



#Account Management, #Sales, #Business Development, #E-commerce, #Digital Strategy



Suivez moi sur Linkedin : https://uk.linkedin.com/in/forestalexandre

Ou contactez-moi directement à l'adresse ci-dessous :



✉ alexandre-forest@hotmail.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Digital Marketing

Business development

Web hosting

Sales

Communication

Management

Marketing

Informatique