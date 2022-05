Marie Danielle TIEHOULE

Danielle Tiehoulé Commerciale à BOOSTER.SARL c'est une société multi services elle a pour objet tant en République de côte d'ivoire qu'a l'etranger:



La vente de tout matériel informatique et accessoires,l'étude, la formation ,bureautique, la téléinformatique ,le câblage ,l'informatique de réseau ;



Le bâtiment, le génie civil et rural, l'hydraulique, le forage, les travaux publis;



la conception ,le Développement ,l'Installation de systèmes NTIC;

La réalisation et l'entretien des espaces verts, la gestion,la gérance, l'achat, la vente de tout bien mobilier et immobilier ;

L'import-export;

Le commerce en général.

Imprimerie tous travaux

Decoration interieur

Location de vehicules pour des sortir touristique.



Mes compétences :

marketing