Peintre et décoratrice de formation, je suis manager fondateur de OCAR AGENCE. Basée à Yamoussoukro et à Abidjan, OCAR AGENCE est spécialisée dans les services de l’accueil professionnel, la décoration, la mode, et l’évènementiel. A la pointe de l’innovation, nous créons des concepts adaptés aux exigences de chacun de nos clients.



Mes compétences :

Accueil

Animation

Art

Communication

Danse

Décoration

Mode

Organisation

Photographie