Marie DANOS

A la suite de ma formation en BTS Professions immobilières effectuée à l’école Vidal (Toulouse, les Arènes), j’ai souhaité mettre en œuvre et affiner les compétences acquises pendant ces deux ans d’études. Pour cela, j’ai exercé pendant trois ans le métier d’employé de gestion locative au sein d’une agence immobilière à Saint-Gaudens.

Cette expérience m’a permis d’évoluer et de prendre l’assurance nécessaire dans cette profession où la qualité d’accueil de la clientèle me semble essentielle. J’ai accompli, pendant la totalité de mon contrat, diverses tâches (comptabilité gérance, visites des lieux, constitution et classement des dossiers…), me confrontant au large panel d’actions réalisables par l’agent immobilier. Cela a été très enrichissant pour moi et m’a amené à réfléchir à l’intérêt que je porte à la gestion locative et aux valeurs qui y sont liées : me rendre disponible pour le client, être à l’écoute de ses attentes et de ses besoins tout en maintenant le cadre nécessaire à la relation triangulaire entre l’agence, le propriétaire et le locataire.

Je souhaite désormais, pour des raisons personnelles, me rapprocher de la région Toulousaine, ville où j’ai vécu et dont j’apprécie fortement le potentiel immobilier. Cette nouvelle opportunité me permettrait d’exercer mon métier dans un contexte différent du fait du milieu urbain et de la mixité des biens à louer. J’ai conscience que cela me demandera de faire preuve d’adaptabilité, qualité que je pense maitriser autant personnellement que professionnellement. Soucieuse de bien faire et dynamique, je suis à l’écoute de tout ce que le client ou la direction peut me renvoyer dans le but d’évoluer professionnellement. Je suis également ouverte à découvrir de nouveaux visages de ma profession car j’estime que l’apprentissage est présent tout au long d’une carrière professionnelle.