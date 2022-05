Marie DARMIGNY

Après un DEUG LLCE italien à la Sorbonne, je me suis dirigée vers une formation de correctrice, au Centre d'écriture et de communication de Paris. J'ai eu la chance d'entamer mon parcours professionnel au sein de l'entreprise Finemedia, en tant que stagiaire assistante d'édition Web pour le site ComprendreChoisir.com. J'y ai véritablement appris le métier : optimisation de contenu pour le référencement, langage HTML, utilisation d'un CMS, recherche iconographique, etc. Cette expérience m'a également permis de renforcer et d'appliquer les connaissances acquises lors de ma formation, à savoir la correction et la rédaction. J'ai ensuite intégré le JournalDesFemmes.com, site appartenant au groupe CCM Benchmark, en tant que stagiaire assistante d'édition. Entourée de journalistes, j'ai pu y développer davantage mes aptitudes rédactionnelles.

Confortée par ces expériences, j'ai décidé en avril 2013 d'adopter le statut d'autoentrepreur. Depuis, je travaille très régulièrement pour la société Finemedia. Je suis en parallèle à la recherche de nouveaux clients, toujours dans le domaine de l'édition Web, pour des missions de :

- saisie HTML ;

- édition (relecture, correction, réécriture...) ;

- optimisation du contenu pour le référencement ;

- rédaction.

Si mon profil et mes compétences semblent correspondre à votre recherche, n'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos besoins.



Mes compétences :

Html/css

SEO

Rédaction

Corrections ortho typographiques

CMS

Italien

Correctrice

Rédactrice web

Rédacteur