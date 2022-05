Marie DARMUZEY

Depuis Juin 2011 PARFUMS CARON

Chef de projet marketing: développement et digital

Lancements de nouvelles gammes de parfums, de leur conception à leur commercialisation : analyse d’opportunités, concept, nom, brief fragrance, tests, prix, packaging, PLV…

• Réalisation des supports marketing : books, argumentaires, brochures, dossiers de presse

• Refonte du site institutionnel et intégration e-commerce

• Gestion du service consommateurs et Community Management

• Suivi des achats d’espaces médias

• Gestion des corners Bon Marché et Printemps Haussmann

- Accompagnement du distributeur USA



juin 2007-avril 2011 LAURENCE TAVERNIER Créateur de linge de nuit luxe

Responsable export

· Gestion commerciale et administrative du portefeuille export (120 distributeurs, 1m€)

· Présentation des collections aux salons de la lingerie, Maison&Objet et Curve à NY.

· Suivi et accompagnement des agents locaux et de la boutique de Münich et de Londres

· Prospection de nouveaux marchés, négociation des nouveaux contrats

· Veille concurrentielle



Jan-Juin 2006 BOURJOIS PARIS

Assistante chef de produit

Service Marketing Corporate



Développement de déodorants et parfums Clin d’œil puis looks et collections maquillage

· Développement de produits : brief création et design, rédaction des textes, suivi des agences et des sous-traitants ; relation service réglementation technique, formule et usines

· Suivi des extensions de gamme, des opérations commerciales et des coffrets promotionnels

· Rédaction des books et argumentaires commerciaux pour les filiales

· Création de mood-boards, recherche de noms de produits et suivi juridique

· Rédaction de compte-rendus de groupe projets, de conférences tendances (Peclers, Nelly Rodi)

· Rédaction et présentation de nouveaux concepts

· Veille et analyse des marchés concurrents





Sept 2004-Fév 2005 L’OREAL PARIS FRANCE

Assistante de deux responsables merchandising maquillage

Service Merchandising France



· Déploiement d’un nouveau mobilier sur toute la France en magasins spécialisés : gestion et suivi du projet, reporting, mise en place d’un SAV, analyse des résultats

· Création et réalisation de PLV

· Participation à l’élaboration du nouveau mobilier en hypermarché

· Réalisation du book de formation relatif au nouveau mobilier

· Interface quotidienne avec la force de vente

· Gestion de matériel avec les fournisseurs





Mai-Juin 2004 NATACHA MOREL SELECTION

Cabinet de recrutement fonctions marketing et commerciale



· Entretiens téléphoniques dans le cadre de missions clients





Juill-Août 2003 NICOLAS

Gérante de magasin



· Gestion et animation du point de vente, mise en avant des produits, merchandising, mise en place des promotions; gestion des stocks et manutention du réapprovisionnement

· Clôture de caisse, remontées statistiques au siège



Mars-Avril 2002 CATHERINE MAX

Ventes privées de prêt-à-porter

· Recherche d’un nouveau local commercial, animation et mise en place du showroom

· Participation à la vente : présentation des produits, orientation de la clientèle



Sept 2000 ASSEMBLEE NATIONALE Service Presse et Communication d’un Groupe Parlementaire

-Participation à la réalisation d’une revue de presse quotidienne, assistance lors de séances de media training de députés



Avril 1999 LANVIN COUTURE

· Vente pendant les soldes





AUTRES COMPETENCES ET CENTRES D’INTERET



Langues Allemand lu, écrit et parlé Semestre ERASMUS à la FHW de Berlin en 2005

Anglais lu, écrit et parlé TOEIC : 775 – TOEFL : 540



Informatique Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Outlook

Loisirs Cinéma, lecture, théâtre, mode, voyages, musique



Mes compétences :

Marketing

Luxe

Communication

Cosmétique

Gestion de projet