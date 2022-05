Marie DARRIGOL

Issue d'un bac scientifique option Sciences de l'ingénieur, j'ai poursuivi mes études dans le développement web, en suivant un DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet (anciennement Services et Réseaux de Communication). Aujourd'hui, j'ai décidé de valoriser mon expérience en tant qu'ingénieur en informatique en suivant un double cursus. En parallèle à ma formation à l'école Polytech'Grenoble en Réseaux Informatique et Communication Multimédia, j'ai ainsi rejoint un programme de Maîtrise Informatique option Jeux Vidéo à l'Université du Québec à Chicoutimi au Canada.



Mes compétences :

After Effect CS4/CS5

JavaScript

Java

Premiere CS4/CS5

Photoshop CS4/5

HTML

Illustrator CS5

CSS

PHP

Flash CS4/CS5

Indesign CS5

3d studio max

Ada

OCaml

Perl

C

Unity 3D

C++

Unreal Engine 4.9