« Passionnée par les projets créatifs et l’Art, je suis sensible aux nouvelles tendances, à l’innovation et à la communication.

Enrichie de 2 années d’expériences à l’étranger, l’ouverture d’esprit, l’autonomie et la gestion de projets sont ancrés à ma personnalité.

Je souhaite participer à la promotion et au développement d’un produit. »



Mes compétences :

Gestion de projet

Cosmétique

Communication

Marketing