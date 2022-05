Marie DAVID

Après diverses expériences très enrichissantes, j'ai décidé de débuter ma carrière dans les ressources humaines. C'est un domaine qui me plaît tout particulièrement par sa diversité et sa richesse.

Rigueur et envie d'apprendre sont deux qualités qui me permettront d'appréhender au mieux les tâches administratives de la fonction RH comme la gestion du personnel, la gestion des paies et l'application de la législation. Cependant, affable et habituée au travail d'équipe j'ai besoin de garder le contact avec mes clients et/ou collègues.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Animation de réunions

Microsoft Word

Management

Gestion des commandes

Microsoft Excel

Accueil physique et téléphonique

Accueil de groupes

Formation