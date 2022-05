Nathan VERLEYE

Jeune Automaticien Roboticien à la recherche d'une entreprise



Expérience Robotique :



Langage ABB : S4C, S4C+, IRC5

Langage Fanuc : RJ3

Langage KUKA : KR3, KR4



Expérience Vision Industrielle :



Langage Cognex (EasyBuilder + Tableau)

Langage Keyence (Notion)





Expérience Automatisme :



Programmation OMRON

Programmation SIEMENS

Programmation Unitronics

Programmation SCHNEIDER



Mes compétences :

C+

Java

C++

Microsoft Excel

XHTML

Visual Basic for Applications

Solidworks

Siemens Hardware

SQL

Reconnaissance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Matlab

JavaScript

Internet

Ethernet

CATIA

C Programming Language

Bug Tracking System