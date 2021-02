Après avoir travailler pendant environs 4 ans en tant que technicien de maintenance industrielle, j'ai décidé de me spécialiser en robotique industrielle.



Après une année en Licence (Bac+3) en Robotique et Vision Industrielle, j'ai trouvé un poste Automaticien / Roboticien chez un intégrateur en machine spéciale, nous concevons et réalisons des machines automatisées "sur-mesure" pour divers client répartis dans plusieurs secteurs industriels (automobile, aéronautique....). J'occupe ce poste depuis maintenant plus de 6ans.



Je cherche à présent à approfondir les connaissances dans le domaine de la Robotique Industrielle.



Étant à l'écoute d'opportunités professionnelles, je suis ravi de l'intérêt que vous avez porté à mon profil.



Cordialement.



Thomas COLLÉTER



Mes compétences :

Automatisme

Programmation de robots ABB

Programmation de robots FANUC

Pl7 Pro

Programmation Peinture PS4P+

SEE ELECTRICAL

AUTOCAD

EASYBUILDER (KEP)

OMRON