Stephanie LERAY

Office Manager dynamique et souriante à EF.



Gestionnaire du bureau EF France à Paris mais aussi créatrice/gestionnaire d'événements à destination des salariés comme des clients.



Créatrice du : "Le Petit Journal by EF". Il est à la destination des futurs participants de longue durée de septembre 2015.



EFment vôtre :)



Mes compétences :

Démarche commerciale

Evènementiel et logistique

Gestion événementielle

Relations Publiques

Relation fournisseurs

Communication événementielle

Marketing participatif

multiple skills

Microsoft Office

ISEE management

Event subscription management

Event management

Event logisitic management

Customer relation management

Customer negotiation

Budget management