Perrine HUBERT

Je suis issue du secteur médical animalier depuis 2006 ( Assistante Vétérinaire diplômée), je me suis tout naturellement dirigée vers l'éthologie et les comportements déviant chez le chien domestique appelés aussi troubles du comportement. J'ai suivi une formation de 3 ans et reçu ma certification à la suite de la présentation de mon mémoire " Du chien d'hier au chien d'aujourd'hui, facteur de stabilité sociale au détriment de son équilibre propre. Les limites de la plasticité comportementale chez le chien domestique." Je me suis formée aux méthodes d'éducation et de rééducation basées sur le respect, la confiance et la motivation. ( méthode positive - clicker training) Je me forme chaque année en assistant à des congrès ( MFEC/SEEVAD...) ou des stages théoriques et/ou pratiques avec des intervenants de renommée internationale ( Sheila Harper UK, Simon Gadbois CA, Lisa Leicht Suisse, Turid Rugaas Norvège, Jacinthe Bouchard CA...).

Je suis adhérente du MFEC et secrétaire du Groupement Européen des Comportementalistes Canin

En Licence de Psychologie avec Paris 8 depuis la rentrée 2012.