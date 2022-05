Marie DAYNES

COMPETENCES



Managériales

Manager des équipes en direct :

- Animer et motiver ses collaborateurs pour les amener dans une dynamique de succès et de performance

- Garantir la compétence des équipes par la mise à niveau des collaborateurs

- Recruter

Manager des équipes en transverse :

- Mettre en œuvre des projets, créer des produits, développer des offres commerciales

- Optimiser les coûts de structures



Budgétaires

- Elaborer le plan d’action du centre de profit et en construire le budget en développant le CA et les marges

- Veiller à l’exécution du plan d’action en respectant le budget

- Effectuer le reporting du centre de profit afin de garantir la circulation de l’information au sein du Groupe, en utilisant les outils existants ou en élaborant de nouveaux indicateurs de suivi



Marketing & Commerciales

- Construire et développer la stratégie commerciale de la BU

- Initier et développer des partenariats pour renforcer le positionnement et l’offre produits/services de la BU

- Initier et entretenir des contacts commerciaux avec ses propres clients et prospects

- Concevoir les supports marketing, commerciaux et techniques nécessaire aux équipes

- Veiller à la satisfaction client



Communication

- Conseiller des grands groupes dans leurs stratégies de communication : média, hors média et évènementielle.

- Etablir et optimiser des plans médias (presse, radio, digital et affichage) avec une spécialisation dans les médias locaux et régionaux, en métropole et dans les DOM TOM

- Maitriser la chaine graphique et ses différentes étapes

- Concevoir et organiser des opérations de relations publiques







