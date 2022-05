Titulaire d’un bac scientifique, j'ai obtenu le DUT STatistique et Informatique Décisionnelle en alternance (apprentissage à GrDF où j'étais gestionnaire de base de données). J'ai ensuite intégré l'ENSAI et me suis spécialisée en biostatistique/épidémiologie grâce à la filière "Statistique pour les sciences de la vie" et de l’offre de formation par la recherche (master 2 recherche MPCE en parallèle).



Mes compétences :

Base de données

Épidémiologie

Informatique

Santé

Statistique

Statistiques