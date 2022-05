Marie DE AZEVEDO

Bonjour à vous,



D'un naturel dynamique et pugnace, c'est tout naturellement que j'ai choisi le système de l'apprentissage dès l'obtention de mon baccalauréat Economique et Sociale. Les domaines du marketing et du commerce sont, pour moi, un moyen de rencontrer des personnes, enrichir ma culture et m'affirmer professionnellement et personnellement.





En 2015, en parallèle de mon Bachelor Marketing/Vente & Management de l’Événementiel et de mon travail chez AG2R LA MONDIALE, j'ai décidé de participer au Concours National de la Commercialisation, organisé par les DCF (Dirigeants Commerciaux de France). Ce concours a été pour moi un moyen supplémentaire de pouvoir confronter mes connaissances à la réalité du travail et de pouvoir obtenir l'avis de professionnels. J'ai été lauréate régionale 2015 et suis l'une des 3 finalistes au niveau national.



J'ai aussi passé cette année le TOEIC, où j'ai atteint le score de 780 sur 990.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Sphinx

GANTT Project

Marketing

Microsoft Publisher

Adobe InDesign

Canva

Prezi

Piktochart

Microsoft Office