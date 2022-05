Marie DE BEAUDRAP

Bonjour,



Titulaire d'un master 2 en droit social, je me suis également formée, grâce au Cnam, en gestion de paie (théorie et logiciel) ainsi qu'en gestion de ressources humaines. En ressources humaines, j'ai réalisé différentes missions intérimaires en tant que juriste droit social et technicienne RH/paie (édition de contrats, chantier ICP, saisie de variable...).



Entre 2012 et 2018, j'ai travaillé au sein de Calcamo (site sur les finances personnelles) où j'ai effectué notamment de la veille juridique et de la rédaction à destination du grand public. Cette expérience a nécessité de mettre en œuvre de la curiosité et de l'adaptation. J'ai pu y développer mes compétences dans l'analyse rapide et dans la rédaction. Après plus de 6 ans au sein de cette entreprise, j'ai décidé de revenir à mon premier métier.



Curieuse, j'aide mes connaissances dans la recherche et la compréhension d'informations juridiques. J'aime "vulgariser" les notions abstraites juridiques.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Juriste d'entreprise

Fiscalité des particuliers

Paie

Droit social

Droit du travail