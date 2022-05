Marie DE BLIC

Diplômée de l'ESC Toulouse, mon parcours s'est déroulé dans le domaine du Retail dans les secteurs du Luxe et de la Mode.

J'ai acquis une double compétence boutique et siège au sein d'entreprises prestigieuses en France et en Espagne: Louis Vuitton, Chanel, Loewe.



Depuis 2010 chez Retail Management Services, j'ai déployé des formations et assuré des missions de conseil pour des marques à fort ADN. J'ai également recruté des profils de vendeurs, responsables et régionaux.



Chez Lacoste, j'ai développé le département formation pour le marché français en accompagnement le changement vers plus de Premiumisation du service Client, aussi bien sell in que sell out, et en impulsant de nouvelles pratiques managériales ou commerciales.



Mes compétences :

Retail

Luxe

Conseil

Mode

Ingénierie de formation

Retail marketing

Marketing opérationnel

Animation d'équipe

Gestion de la formation

Animation de formations