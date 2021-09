Organisateur à l’esprit structuré et imaginatif, praticien à l’écoute des acteurs de terrain, j’ai acquis une large expérience dans la mise en œuvre des flux en environnement agro-alimentaire (achats, distribution, ventes), et leur amélioration (sourcing, maîtrise des stocks et du BFR, traçabilité et visibilité des flux, optimisation des ressources et de l'EBE)



Mes compétences :

Agrofournitures

BFR

Fruits et légumes

Innovation

Logistique

Supply chain

Traçabilité