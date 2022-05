Marie DE BOISVILLIERS

Ingénieure agronome de formation et titulaire d'un master en Gestion des Ecosystèmes, je me suis spécialisée dans la gestion des écosystèmes littoraux et marins.

J'ai travaillé en entreprise et en recherche, en France et à l’international. Mes compétences incluent la gestion de projet, la cartographie sous SIG, la programmation et les analyses statistiques sous R, la rédaction de rapports ou de synthèses, y compris en anglais.

Actuellement consultante, je reste néanmoins ouverte à toute proposition de poste sur les problématiques d'études, de gestion, conservation et restauration écologique des écosystèmes marins et côtiers.



Mes compétences :

Cartographie SIG

Statistiques

Travail d'équipe

Environnement marin