Marie DE BONNEVAL

Compétences

• Manager une équipe de 6 managers et 80 collaborateurs

• Déployer le lean management

• Accompagner le changement dans le cadre notamment de mutualisations nationales et régionales

• Animer l’amélioration continue (EHS, qualité et productivité)

• Appliquer la démarche DMAIC dans les résolutions des problèmes : Définir, Mesurer, Analyser, Innover, Contrôler (5S, AMDEC, Kaizen, TPM, baseline, KPI, ASO…)

Représenter la caisse dans des groupes de travail au sein de la CNAMTS



Formatrice vacataire de la formation lean six sigma niveau yellow belt en licence et en école d’ergothérapeutes



Immobilier, gestion locative, création d’une entreprise d’import



Mes compétences :

Management d'équipe

MANAGMENT DE PROJETS