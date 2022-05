Marie DE FENOYL

Forte de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance collective, j'ai acquis de solides compétences commerciales, techniques, juridiques. De même, j'ai appris à satisfaire aux exigences de la clientèle dans le respect des objectifs et délais fixés.



Ayant débuté ma carrière en tant que "liquidatrice retraite", je suis aussi une professionnelle de la retraite complémentaire.



De plus,passionnée par les relations humaines, j'ai souhaité élargir mon domaine de compétence et j'ai réalisé une formation de conseillère conjugale et familiale.



Actuellement,je suis en recherche d'emploi. J'aimerai trouver un poste de technico commerciale dans un cabinet de courtage,ou dans une institution de prévoyance, une compagnie d'assurance, une mutuelle.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Collective

Contacts humains

Retraite

Retraite complémentaire

sens du client

Vente