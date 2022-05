Marie DE FOUCHIER

Mon offre de services :



- Communication écrite tous supports

- SEO

- Coordination de projets évenementiel et web



Mes atouts stratégiques et opérationnels :



- 10 ans d'expérience de la fonction de communication en agence et chez l'annonceur

- réseau de partenaires ( développement web, DA graphique, impression,

production multimédia, photo)

- relations publiques



www.stratemo.fr





Exemples de réalisations :



2010-2011

- Groupe Immobilier/ Assurance : rédaction de plaquettes

- Société de production audiovisuelle : rédaction de plaquette, SEO, community management

- Services à la personne : SEO

- Hôtellerie : création de contenus web

- Electronique professionnel : communication tous supports

- Services financiers : architecture de site web et rédaction des contenus

- Logement : Rédaction de rapport annuel





2007-2009

- Santé publique : campagnes nationales de communication sur le dépistage des cancers ; programme de marketing relationnel à destination des patients diabétiques



2004-2006

- Press Publica / Talents et compagnie : agence de relations presse



Mes compétences :

Cahier des charges

COMMERCE

Communication

Communication web

Community management

Coordination

E commerce

Éditorial

Europe

Management

PME

Rédaction

Relations publiques

Seo

Web