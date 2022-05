Marie DE KEUKELAERE

Diplômée d'un Master évènementiel et RP, je suis constamment à la recherche de nouvelles expériences et de nouveaux challenges. Je ne peux imaginer mon avenir professionnel loin du monde du sport, de ses valeurs et de ses objectifs : respect, compétition mais surtout résultats ! L’évènementiel sportif est pour moi la meilleure façon d'allier passion pour le sport et ambitions professionnelles.



Je suis déterminée, motivée, connectée et surtout passionnée !



Spécialités : Organisation/Management d'évènements

Communication

Marketing

Relations Publiques et Presse

Sponsoring

Community Management



Mes compétences :

Pack Office 2007

Illustrator

Community management

Indesign CS5

Relations Presse

Organisation d'évènements

Premiere

Photoshop

Assistant

Marketing

Communication

Sport