Marie DE LA VILLÈSBRUNNE

Mon parcours professionnel, commencé très tôt, m'a permis de fréquenter les lieux prestigieux des instituts français (centres culturels français à l'étranger) et d'étendre mon carnet d'adresse d'auteurs et d'intervenants de tous genres.

Les quatre années passées dans celui de Londres m'ont permis d'apprendre à la fois tout le métier de médiathécaire, mais également de monter des événements (3 festivals de Bandes dessinées), de participer à d'autres (festivals du livre jeunesse, à renommée nationale), d'améliorer mon niveau d'étude (suivi des cours par correspondance du LEA Anglais/allemand, puis sur place MA politique et management culturel à Sheffield).



Le poste d'Amsterdam confirme ma capacité à mener un projet dans un cadre déterminé (récupérer des lecteurs), et à gérer un début d'équipe.



Marrakech, avec un équipe de 10 personnes à gérer, 50 événements par an à organiser, une médiathèque de 40 000 ouvrages, 5 000 adhérents à tenir, des projets réseaux au niveau du Maroc, ne fait que renforcer les acquis précédents.



Mes compétences :

Bande Dessinée

Evénementiel

Français