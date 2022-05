Marie DE LAGUIERCE

Ingénieur spécialisé en communication (formation ESJ Lille). Anglais et espagnol courants. J’ai travaillé trois ans comme responsable internet en presse nationale spécialisée puis 4 ans en tant que responsable de projets internet chez In Vivo.



Après avoir mis en place et animé la démarche qualité (iso 9001) au sein de la direction Agriculture durable et développement, j'ai décidé de retourner dans le monde du web et lance aujourd'hui mon activité de chef de projet web (stratégie web, refonte de site, gestion de projet, animation...)



Je suis également en charge de la communication de l’association Yeelen Football Solidaire qui œuvre au Mali. Cette association se fixe, au travers du football, des objectifs d’éducation, d’intégration et de développement.



Mes compétences :

Qualité

Internet

NTIC

Communication

Gestion de projet