Marie DE LONGVILLIERS

MES DOMAINES DE COMPETENCES :

* Réflexion stratégique / rédaction de recommandations

* Relation et suivi clientèle

brief des équipes créatives, d'exécution et de fabrication / coordination avec les prestataires

* Coordination de projets variés : site Internet, édition, packaging, charte graphique, scénographie, signalétique, identité visuelle, campagne presse, charte de langage, architecture de marque

* Maîtrise de la chaîne graphique

* Achat d’art

* Gestion financière des budgets et de l'agence

* Réalisation et gestion des plannings

* Elaboration et gestion d'un plan média



