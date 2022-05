Marie DE MAUDUIT

Mes études de tourisme et de communication ainsi que mes différentes expériences professionnelles dans ces secteurs me conduisent à chercher un emploi dans le développement touristique, dans l'événementiel ou dans l'oenotourisme.



Je possède une connaissance à la fois théorique et pratique du monde touristique, tout comme celui de la communication.

La maîtrise des langues étrangères, le goût pour les relations humaines, une capacité d'adaptation éprouvée et une grande motivation sont les atouts dont je pense disposer pour exercer dans ces domaines.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Développement durable

développement territorial

Développement touristique

Écotourisme

Evénementiel

Marketing

Média

Oenotourisme

Presse

Relations publiques

Tourisme

Vin