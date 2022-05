Marie DEBEZY

Educatrice de jeunes enfants diplômée depuis juillet 2009, j'ai vécu diverses expériences dans des multi-accueil de profils différents (crèches inter-entreprises de grandes capacités, crèche associative...);

Actuellement en poste à responsabilités dans une crèche inter-entreprise privée située dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac, j'ai pour mission la gestion d'une équipe de six professionnelles Petite Enfance, d'une trentaine d'enfants et de famille.

J'ai à cœur actuellement de trouver une structure avec pour véritable objectif la qualité d'accueil et plus précisément le respect de chaque enfant et famille dans leur singularité, et le suivi des besoins et des étapes de développement des enfants. Une petite structure permet pour moi de répondre au mieux à ces derniers points, c'est pourquoi mon choix professionnel s'oriente volontiers vers des structures type "micro-crèche" ou mini crèche.