Marie DECAVEL

Diplômée d'un Master Expertise et Traitements en Environnement et conseillère espace info énergie depuis 1 an et demi, je suis à la recherche d'un poste de chargée de projet développement durable.



Persuadée que la culture est une arme de construction massive, je souhaite inscrire ma carrière dans la dynamique de l'économie sociale et solidaire.

Je cherche une structure forte de propositions et de projets à destination de la population de Bordeaux et de sa région.



Très motivée et pleine d'énergie, je suis disponible en janvier 2018!

A très bientôt :)



Mes compétences :

HQE

AMO

Analyse environnementale de site

Gestion de projet

Développement durable

Energies renouvelables

Sieges

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access