Marie DECROIX

Bienvenue sur mon profil viadeo !



Je suis Consultante en Recrutement chez ERIVA RH, Cabinet Conseil en Recrutement et Ressources humaines. Ma formation initiale en psychologie et relations sociales complétée par une expérience significative en recrutement légitiment mon positionnement auprès de nos clients (entreprises et candidats).



Vous êtes à la recherche d’un emploi ou simplement à l’écoute du marché ? Vous souhaitez des précisions sur nos prestations en recrutement ? Contactez-moi au 04 77 20 26 26 ou par mail à l’adresse consultants@eriva-rh.com.





Mes compétences :

Approche Directe

Evaluation

Recrutement

Suivi Clients