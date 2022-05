Marie DEFLANDRE

Un aperçu de mes compétences ? Visitez mon site internet : mariedeflandre.com





Mon parcours :

J'ai choisi de faire un Bac STG option Gestion des Systèmes d'Information et j'ai ensuite poursuivi avec un BTS Services Informatiques aux Organisations. Je me suis beaucoup formée en auto didacte, à force de curiosité et de persévérance.



Mes passions :

Je suis passionnée de photographie et d'audiovisuel. Depuis bientôt trois ans, je nourris aussi de l'intérêt pour les voyages et les langues étrangères. Après un séjour de 7 mois en Angleterre en 2014-2015, j'apprends maintenant le coréen et le suédois.



Quelques uns de mes traits de caractère :

- Je suis persévérante

- Je recherche en permanence la nouveauté

- J'aime le travail d'équipe

- Je suis organisée et méthodique



Mes compétences :

C#

Visual Basic .Net

PHP

CSS 3

HTML 5

SQL

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

JavaScript

Anglais

Photographie

jQuery

Wordpress

Joomla

JSON

REST

API