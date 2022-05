Marie DEFRANCE

Mon projet professionnel : la gestion de portefeuilles clients export



Mon expérience de 12 ans dans la gestion commerciale export m'a permis de développer mes compétences dans la gestion de comptes clients, et de renforcer mes connaissances en Incoterms ainsi que ma pratique des modes de financements internationaux comme le crédit documentaire.



Mes compétences :

- gestion d'un portefeuille de commandes client

- maitrise de l'anglais et de l'espagnol

- gestion des remises et crédits documentaires

- organisation du transport (maîtrise des incoterms)



Incoterms 2010

Crédit documentaire

Gestion comptes clients

SAP

Salesforce

Prodix

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Import/Export

Business Objects

Gestion des stocks et approvisionnement