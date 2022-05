Marie DEGUILLON

Compétences dans le conseil, la facilitation, la coordination et le pilotage de projets de développement innovants



 Impliquer, animer et coordonner les acteurs (publics, privés, société civile) dans une démarche commune

 Gestion de projet, animation de groupes de travail, gestion d’équipe

 Concevoir des solutions aux problèmes opérationnels et relationnels

 Connaissance et intérêt pour les projets de développement (à l'échelle d'un territoire, d'une organisation), en processus participatif et coopératif

 Bonne représentante et facilitatrice

 Personne de confiance, autonome, responsable, sociable, dynamique et engagée

 Importante force de travail, habituée à travailler dans des contextes à forts enjeux

 Vocation à contribuer à un développement plus durable et juste